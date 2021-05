Jovem perde parte do intestino e apêndice ao tentar participar de um desafio do TikTok

Uma adolescente, de 13 anos, perdeu o apêndice e parte do intestino após participar de um desafio do TikTok. A tendência da rede social envolve imitar um piercing na língua, com o uso de duas esferas magnéticas.

O objetivo do desafio é colocar uma esfera em cima e outras embaixo da língua, para criar a ilusão do piercing. Faye Elizabeth, mãe da garota, revelou que a menina vomitou e se queixou de fortes dores no estômago antes de ir ao hospital.

Inicialmente, médicos de um hospital da cidade de Rainhill, na Inglaterra, acreditavam que a jovem estava tendo uma crise de apendicite, mas descobriram 10 esferas magnéticas após exames mais apurados. A adolescente precisou ser levada para outro hospital, para fazer uma cirurgia emergencial.

“Eles tiveram que retirar parte de seu intestino e costurá-lo novamente. Uma [esfera] estava presa em seu apêndice, então eles tiveram que removê-lo também”, contou Elizabeth ao jornal Liverpool Echo.

De acordo com o jornal, os médicos retiraram 15 esferas das entranhas da menina. Faye afirmou que não sabe quando a jovem engoliu os metais. “Aparentemente, ela assistiu a um vídeo do TikTok onde há uma tendência que todas as crianças estão fazendo no momento”, concluiu Elizabeth.

