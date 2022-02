Jovem passa por parto em ponto de apoio aos desabrigados em Petrópolis

A jovem Giovana Cerqueira, de 19 anos, deu à luz na Escola Paroquial Bom Jesus, que está servindo como ponto de apoio aos desabrigados em Petrópolis, no Rio de Janeiro. As informações são do UOL.

De acordo com a prefeitura, Giovana chegou ao posto de apoio para contar à mãe dela que estava com fortes contrações. A jovem não estava abrigada na escola, apenas sua mãe.

A equipe médica do ponto de apoio examinou Giovana e solicitou ajuda da Defesa Civil do município, que chegou a acionar uma ambulância, mas a pequena Ana Alice acabou nascendo ainda na escola.

“Ela [Giovana] estava tendo contrações fortes. Acionamos a Defesa Civil, que chamou a ambulância, mas não deu tempo. A bebê nasceu aqui mesmo. Foi a coisa mais emocionante que vi na vida”, contou Renata Zacharsk, diretora da escola.

“A mãe da criança não estava abrigada na escola, só a mãe dela. Foi um momento muito emocionante para todos aqui”, acrescentou.

Segundo a enfermeira Tatiana Jardim Costa, o nascimento da menina aconteceu rapidamente. “Eu e a mãe dela [avó da criança] a colocamos no chão, e eu falei: ‘faz força’. Logo já vi a cabeça da bebê, e nasceu. Foi lindo”, explicou.

Após o nascimento da garota, mãe e filha foram levadas para o Hospital Alcides Carneiro, em Corrêas.

