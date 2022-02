Jovem negro é preso enquanto comprava pão no RJ; delegado reconhece ‘dúvida’

Um jovem negro de 21 anos foi preso por policiais militares no último domingo (6), na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, após ter ido comprar pão de alho para um churrasco com os amigos. As informações são do UOL.

Yago Corrêa de Souza foi detido por suspeita de tráfico e associação ao tráfico e levado para a 25ª DP (Engenho Novo), por volta das 19h40. A informação de que ele havia saído para comprar pão foi confirmada por familiares e amigos do jovem. Nesta segunda (7), a Polícia Civil voltou atrás e pediu sua soltura.

No despacho que pediu a soltura do rapaz, o delegado Marcelo Carregosa disse que “logo após o término do procedimento surgiram fatos novos relevantes que geraram dúvida razoável em favor da não imputação pela prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico”.

Ao UOL, o delegado disse que o procedimento foi encaminhado à Justiça e que foi pedida a sua soltura em uma audiência de custódia, que deve ocorrer nesta terça (8). Enquanto isso, Yago segue preso no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio.

