Jovem morre em piscina após fazer teste para filme pornô

Sevilha – Um homem, de 20 anos, morreu enquanto nadava em uma piscina, na cidade de Sevilha, na Espanha, na noite deste domingo. O jovem havia acabado de fazer um teste para participar de um filme pornô. Após a audição, ele pediu autorização ao diretor para nadar e teve uma parada cardíaca. O rapaz já foi encontrado sem vida.

De acordo com portal Correio da Manhã, o jovem, que não teve a identidade revelada, esperava um amigo ir buscá-lo quando decidiu nadar. Ele também trabalhava como garçom, em um bar, na região central de Sevilha. Ambulâncias foram acionadas por volta de 19h, mas o rapaz já estava morto quando o socorro chegou ao local. A autópsia, feita no Instituto de Medicina Legal de Sevilha, não detectou sinais de violência.

As causas da morte do garçom ainda estão sendo investigadas, mas as autoridades locais não estariam suspeitando do envolvimento de outras pessoas no caso.