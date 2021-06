Jovem morre em acidente após descobrir sobre falecimento do pai

No último domingo (20), Érick Santos Paz, de 20 anos, morreu em um acidente de trânsito momentos após receber a notícia de falecimento do pai, vítima de câncer. O caso aconteceu em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul.

Giovanni Lovato, delegado responsável pelo caso, afirmou que o jovem recebeu a notícia da morte do pai no início da manhã e estava indo para o hospital quando perdeu o controle do carro.

“A mãe estava no hospital e estavam chamando ele lá. Ele saiu de casa apressado e aparentemente perdeu o controle do veículo em cima da Ponte Seca, e atingiu uma árvore”, contou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já havia morrido quando a corporação chegou ao local. Segundo Giovanni, não há indícios de envolvimento de outro veículo no acidente.

