Jovem morre após cair do quinto andar de prédio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul

Um jovem morreu na madrugada deste sábado, 14, após cair do quinto andar de um prédio em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Gabriel Scapin, de 26 anos.

Segundo investigações preliminares, Gabriel participava de uma confraternização com amigos em um apartamento localizado no centro da cidade. Durante o encontro, ele se apoiou em uma mureta de madeira na sacada, que acabou cedendo. O jovem caiu do quinto andar sobre uma grade de ferro no térreo, o que teria provocado sua morte. As informações são do G1.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Brigada Militar foram acionados por volta das 3h da manhã e constataram o óbito no local. A Polícia Civil considera o caso como um acidente, mas informou que vai aprofundar a investigação para esclarecer as circunstâncias da queda e avaliar as condições estruturais da mureta, ainda segundo o G1.

Gabriel Scapin era engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e morava com o irmão na mesma cidade onde concluiu sua graduação.

O velório e o sepultamento estavam previstos para a manhã deste domingo, 15, em Frederico Westphalen, sua cidade natal, localizada no interior do RS.