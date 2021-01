Jovem morre após acelerar carro acidentalmente para pegar cartão no chão

Victoria Strauss, de 23 anos, morreu após acelerar o carro acidentalmente em direção a cancela do estacionamento em que estava quando tentou abaixar para pegar o cartão de saída do local. O caso aconteceu em Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos.

A jovem foi encontrada morta por policiais no dia seguinte do acidente. Segundo agentes, “enquanto (Victoria) tentava pagar pelo seu estacionamento, deixou cair o cartão. Ela tentou recuperá-lo abrindo a porta e inclinando-se para pegar quando acidentalmente acelerou e colidiu com o quiosque de estacionamento”.

De acordo com o portal Daily Star, Strauss ficou com a cabeça presa entre a porta e a coluna do carro, causando sua morte.

Segundo a nota publicada pela polícia, a “Unidade de Investigação de Acidentes respondeu e iniciou uma investigação que está em curso”.

