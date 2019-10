Jovem morre afogado durante lua de mel no litoral de SP

Um jovem de 20 anos morreu afogado em uma praia de Itanhaém, no litoral de São Paulo, no último domingo (29). O corpo de Allan Phelipe Alves Coelho foi encontrado em Peruíbe após dias de buscas. Ele celebrava a lua de mel com a esposa quando foi surpreendido por uma forte correnteza. As informações são do G1.

A esposa de Allan Phelipe começou a gritar por socorro e um banhista que estava próximo ao local conseguiu resgatá-la. Ela, então, tentou procurar pelo marido, mas ele não foi mais encontrado. Equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) foram acionadas para realizarem buscas, mas o rapaz não foi localizado.

O corpo de Allan foi encontrado no início da noite de quarta-feira (2), três dias após o desaparecimento, em uma cidade vizinha. Familiares da vítima fizeram o reconhecimento do corpo.