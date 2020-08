Jovem meia-atacante do Grêmio é emprestado ao Famalicão, de Portugal Revelado pelo Tricolor, Jhonata Robert vai defender a equipe portuguesa até junho de 2021

O Famalicão, de Portugal, acertou a contratação por empréstimo do jovem meia-atacante Jhonata Robert, do Grêmio. Revelado pela equipe gaúcha, o jogador de 20 anos terá sua primeira passagem por um clube do exterior, após ter atuado por empréstimo pelo Cruzeiro no início do ano.

A cláusula contratual ainda inclui a opção de extensão do empréstimo por mais um ano, caso a equipe queira manter os serviços do jogador.

– Estou muito feliz e empolgado com essa oportunidade de defender o Famalicão. Poder atuar no futebol europeu é um sonho que está se realizando e farei de tudo para corresponder às expectativas. Tenho sonhos e objetivos na minha carreira e, com certeza, esse é um grande passo que estou dando – disse Jhonata.

O Famalicão foi uma das grandes surpresas do Campeonato Português na última temporada e até chegou a ocupar a liderança, mas perdeu fôlego na reta final e terminou em sexto lugar, um ponto atrás do Rio Ave, que se classificou para a Europa League.

