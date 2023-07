Jovem Matheus Dantas viverá Ptolomeu em ‘Escolinhazinha do Professor Raimundo – O musical’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 8:11 Compartilhe

Matheus Dantas, ator mirim de 10 anos, voltará aos palcos para interpretar o personagem Ptolomeu na “Escolinhazinha do Professor Raimundo – O Musical“. O espetáculo estreia neste mês de julho, nos dias 15/16 e 22/23, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A obra conta com direção de Cininha de Paula e Charles Davis, texto de Gustavo Klein, direção musical e preparação vocal de Juliana Moulin e coreografia e direção residente de Cesar Viggiani.

“Esse musical está sendo uma experiência nova para mim. O Ptolomeu é muito esperto e adora se meter onde não é chamado. Eu sempre assisti a Escolinha. Sempre fui super fã dela. Nunca imaginei um dia participar de um projeto tão especial assim. Está sendo desafiador construir esse personagem. A Cininha, o Charles, a Juliana e o César são profissionais maravilhosos”, comenta o artista.

Matheus Dantas coleciona diferentes trabalhos na dramaturgia em seu currículo. Na televisão, ele esteve no elenco de ‘Alto Astral’, na pele do personagem Heitor. Também atuou em ‘Os Dias Eram Assim como Valentim’, e esteve na novela ‘Jesus’, interpretando Jesus na fase criança.

Matheus também fez parte do elenco da novela ‘Gênesis’, na qual deu vida ao personagem Hazo. Ele também atuou na novela ‘Nos Tempos do Imperador’, da Globo, na trama ‘Reis’, da Record. No cinema, participou do filme ‘Minha Família Perfeita’, do longa ‘O auto da mentira’ e também esteve no elenco de ‘A entrega’.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias