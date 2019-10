Jovem leva facada na cabeça, sobrevive e passa por cirurgia no RS

Um jovem de 19 anos foi socorrido na madrugada de quarta-feira (2) com uma faca de açougueiro cravada na cabeça em Santa Maria (RS). Ele, segundo o G1, contou aos policiais que foi atingido na rua e que não viu o autor do golpe.

O jovem foi atendido e encaminhado consciente para o hospital e agora se recupera da cirurgia para a remoção da faca.

O rapaz afirma que estava voltando a pé para casa quando foi atacado. Familiares dele pediram socorro e, após a chegada do Samu, a polícia foi acionada. A cirurgia para a remoção da faca foi feita no Hospital universitário de Santa Maria. De acordo com o hospital, o estado de saúde dele é grave.

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Santa Maria está investigando o caso.