Jovem influenciadora com mais de um milhão de seguidores é assassinada; ex-namorado é preso

A influenciadora Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, foi assassinada na madrugada deste sábado, 29, enforcada com o cinto de segurança de um carro em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. O ex-namorado da vítima, Antônio Lício Morais da Costa, de 20 anos, foi preso em flagrante, acusado de feminicídio.

De acordo com a investigação, a influenciadora estava no carro do ex-namorado e os dois tiveram uma discussão. Costa teria ido, então, para o banco de trás do carro e a sufocado por trás com o cinto de segurança. Em seguida, ele abandonou o carro em um loteamento e incendiou o veículo com o corpo da jovem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros controlou o fogo e encontrou o corpo da vítima com sinais de violência.

Costa foi capturado por uma equipe da Polícia Militar e autuado por feminicídio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Costa já tinha antecedentes criminais por crime contra a administração pública, desacato e resistência.

Com mais de um milhão de seguidores nas redes, a jovem influenciadora compartilhava sua rotina diária, além de vídeos de dança e humor. Ela deixa duas filhas pequenas.