Jovem grávida é enterrada viva em praia no RJ, mas consegue escapar com vida

Uma jovem de 17 anos, que está grávida, foi estuprada e enterrada viva na praia do Bosque, em Rio das Ostras (RJ). Mesmo enterrada e desmaiada, ela conseguiu acordar e sair da areia. Segundo informações do UOL, ela está internada em um hospital da região e o estado é estável.

Policiais afirmam que a adolescente foi enforcada, ficou desacordada e depois foi enterrada. Ela acordou, saiu da areia e foi resgatada por um homem que passava pelo local por volta de 4h da manhã. Ela foi levada ao hospital, onde hematomas e sinais de estrangulamento foram detectados pelos médicos. A gravidez também foi confirmada e ela está em observação.

Uma outra jovem menor de idade envolvida no caso foi apreendida, segundo a polícia, e as investigação apontam que outras duas pessoas se envolveram no crime. “As investigações estão avançadas”, disse a Polícia Civil, em nota.