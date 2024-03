Jovem goleiro do São Paulo dá susto em treino e passa noite no hospital após bolada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/03/2024 - 19:33 Para compartilhar:

Um grande susto marcou o treino do São Paulo desta terça-feira. O jovem goleiro Young, de 22 anos, recebeu uma forte bolada na cabeça e precisou ser encaminhado ao hospital. O clube tranquilizou a torcida e os familiares, garantindo que nada de mais grave ocorreu. Mesmo assim, o jogador vai passar a noite sob observação.

Sem Rafael, com a seleção brasileira para a Data Fifa, o São Paulo vem trabalhando forte também com seus goleiros revelados na base. E Young está participando normalmente das atividades. Ocorre que, com tantas finalizações, uma delas acabou acertando a cabeça do goleiro com mais força.

Por causa do lance na cabeça, o São Paulo prestou atendimento de imediato e encaminhou Young para o hospital. Ele ficará em observação e realizará exames de imagem para garantir que tudo não passou de um susto.

Visando a estreia na Copa Libertadores, dia 4 de abril, em Córdoba, contra o Talleres, o São Paulo continua aprimorando jogadas, sobretudo com toques rápidos e em velocidade. Recuperados, Wellington Rato, Ferreirinha e Nikão trabalharam normalmente em campo.

As atividades do dia vieram com muitos gritos de Thiago Carpini. Na maioria de incentivo e buscando organizar a equipe. O treinador arma um time mais envolvente e acredita que os toques de primeira serão uma arma para fugir da forte marcação dos argentinos.

“Toca forte”, “vamos melhorar” e “se livra do marcador” eram algumas das orientações do técnico, que usou bonecos simulando os marcadores argentinos e os são-paulinos recebiam a bola bem perto dos “adversários” e tinha de trabalhar bem os lances.

Com a Libertadores como meta na temporada e querendo se redimir da queda nas quartas de final do Paulistão, diante do Novorizontino, Carpini sabe que necessita de uma boa estreia diante do Talleres para ganhar um respiro nas cobranças internas e das arquibancadas e usa todo o tempo livre para reinventar o São Paulo.

