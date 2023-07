Jovem gasta R$ 7.200 para costurar bochecha e ter covinhas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/07/2023 - 5:47 Compartilhe

Uma mulher que sempre sonhou em ter covinhas afirmou que gastou quase US$ 1.500 (aproximadamente R$ 7.200) em cirurgia para costurá-las em suas bochechas.

A jovem Becky Tang, 29, disse ao Kennedy News que sempre quis ter essa característica. “Desde que eu era mais jovem, sempre adorei a aparência das covinhas”, disse Tang.

Tang disse que acabou esquecendo sua obsessão “por muito tempo” até que um amigo de um amigo disse a ela que conhecia alguém que havia feito o trabalho. A pesquisa de Tang a levou à Kim Facial Plastic Surgery, que concordou em operá-la em janeiro de 2023.

Segundo a mulher, a cirurgia leva apenas 20 minutos para ser concluída. “Deitei na sala e cada lado levou cerca de cinco minutos”, lembrou. “É apenas um ponto rápido dentro da bochecha que puxa o músculo da bochecha.”

Após a cirurgia, Tang disse que parecia “louca” devido ao fato de suas covinhas recém-descobertas serem tão profundas, mas ela acabou gostando delas. Tang também afirmou que seu rosto estava incrivelmente inchado.

Como todas as coisas boas, os dias de covinha de Tang chegaram ao fim, deixando a jovem com apenas uma covinha no lado esquerdo que só é visível quando ela sorri. Apesar disso, Tang afirma que está bem com o rumo dos acontecimentos e lembra que foi avisada pelo médico de que isso poderia acontecer.

“O médico disse durante a consulta que há uma pequena porcentagem de pessoas em que as covinhas desaparecem completamente ou desaparecem a ponto de você só vê-las quando sorriem”, lamentou Tang. “Acontece que sou uma das pessoas em que eles desapareceram quase completamente.”

Embora seja possível para a mulher “retocar” suas covinhas, Tang admitiu que ela está “contente com minha única covinha que resta e verá quanto tempo dura”.

