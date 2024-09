Jovem fica viúva no primeiro dia de lua de mel no Caribe e descobre gravidez

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/09/2024 - 10:28 Para compartilhar:

Mari Kuhlman, de 22 anos, perdeu o marido, Nate Kuhlman, 23, durante um trágico acidente no primeiro dia de lua de mel em Santa Lúcia, no Caribe. Semanas depois, ela descobriu que estava grávida e deu à luz Raphael Patrick Kuhlman.

Segundo o portal “Daily Mail”, os jovens se casaram no dia 28 de outubro de 2023, em São Petersburgo. Nate e Mari passaram a noite de núpcias no novo apartamento, em Carrollwood, e no dia seguinte viajaram até Miami, onde pegaram um voo para a ilha caribenha de Santa Lúcia.

Na primeira manhã dos dois na ilha, Nate, que sabia nadar desde criança, resolveu praticar esqui aquático. Um tempo depois, Mari viu um barco retornando à costa, com o seu marido deitado no convés.

Quando os paramédicos chegaram ao local, Nate estava inconsciente e foi declarado morto. De acordo com o “Daily Mail”, semanas depois, Mari notou que sua menstruação estava atrasada, mas achou que isso era porque não comia direito nem dormia há dias.

No entanto, no Dia de Ações de Graças, ela resolveu fazer um teste de gravidez e ficou surpresa com o resultado positivo. Por meio de uma publicação no Instagram, ela anunciou a gestação: “As alegrias da gravidez são tão difíceis de expressar, então não tenho muito a dizer além de que Deus realmente me surpreende e me tira o fôlego com a maneira como ele intencionalmente nos criou, especialmente as mulheres! Poder participar da criação de um ser humano por um ato de amor é realmente um lindo privilégio pelo qual sou eternamente grata ao Senhor”.

No dia 18 de julho deste ano, ela deu à luz Raphael e publicou fotos do bebê no Instagram. “Raphael Patrick, meu coração está explodindo de alegria pelo fato de você ter chegado! Não há palavras que possam expressar o quanto eu já te amo… Com seu pai, sempre dissemos um ao outro como a cada dia nosso amor um pelo outro cresce a cada dia”, escreveu.