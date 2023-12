Jovem faz leilão da própria virgindade e maior lance chega a R$6,3 milhões

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/12/2023 - 11:18 Para compartilhar:

Uma jovem britânica de 20 anos identificada apenas como Laura, decidiu fazer um leilão da própria virgindade por meio do Cinderella Escorts, um site dedicado à prostituição. A maior oferta feita até a quarta-feira, 20, é de 1,2 milhão de euros (valor equivalente a R$ 6,3 milhões), que teria sido realizada por um político de Londres, que não foi identificado, para participar da “primeira vez” da moça.

De acordo com o Cinderella Escorts, um médico verificou que a jovem de fato é virgem, mas o comprador também pode levar um doutor para constatar que Laura é o que promete ser. A britânica relatou ao site que deseja ter uma “vida luxuosa” e que o valor angariado pelo leilão da “primeira vez” também será destinado a ajudar a mãe desabilitada da mulher. Um depósito de 10% da quantia atual deve ser feito para que a plataforma considere uma oferta como “séria”.

Segundo Laura, nunca houve uma situação em que ela se sentiu segura o suficiente para fazer sexo. “Estou confortável com a minha decisão e eu acho que qualquer mulher pode decidir o que fazer com o próprio corpo. Estou na universidade e acho que esse dinheiro poderia me ajudar a focar nos estudos”, contou a britânica, complementando que também tem o sonho de abrir um negócio.

A jovem explica em vídeo que recebeu duas ofertas tentadoras e que um dos interessados seria um membro da classe política de Londres. O homem teria a levado para fazer compras em um encontro que tiveram. “Gastamos cerca de 10 mil libras (equivalente a R$ 61 mil), e foi incrível. Decidi que vou fechar o leilão ainda antes do natal”, afirmou Laura.

Por razões legais, o encontro deverá acontecer na Alemanha, país em que o Cinderella Escorts é sediado, mas o comprador pode escolher o hotel de sua preferência, onde a jovem passará apenas uma noite. O encontro também deve ser marcado. Além disso, a mulher declarou à plataforma que também busca um Sugar Daddy ou um indivíduo rico para se casar.

