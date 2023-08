Jovem estuprada após show: advogado avalia se motorista pode responder por abandono de incapaz

Marina Miano Cardosoi Marina Miano Cardoso https://istoe.com.br/autor/marina-miano-cardoso/ 01/08/2023 - 15:39 Compartilhe

Uma jovem, de 22 anos, foi estuprada na madrugada do dia 30 de julho, em Belo Horizonte (MG). O crime ocorreu após ela ter sido abandonada na calçada do prédio onde morava por um motorista de aplicativo. A jovem havia ido a um show do cantor Thiaguinho, no Mineirão, onde consumiu bebidas alcoólicas com alguns amigos.

Como ela havia ingerido uma grande quantidade de bebida alcoólica, um amigo resolveu solicitar um carro por meio do aplicativo da 99 para que a jovem retornasse para a casa.

O motorista levou a jovem até o endereço informado e tocou o interfone, mas ninguém atendeu. Então ele pediu ajuda para um homem para retirá-la do veículo e deixou a mulher sentada na calçada.

Pouco tempo depois, um homem, de 47 anos, passou pelo local, colocou a jovem nos ombros e saiu.

Em entrevista à IstoÉ, o advogado penal Matheus Falivene informou que o motorista de aplicativo pode responder por abandono de incapaz, crime disposto no artigo 133 do Código Penal que possui pena de detenção de seis meses a três anos.

“Em tese, ele até pode responder pelo crime. Mas será discutido se ele, na condição de motorista, tinha o dever de cuidado, guarda ou vigilância sobre a passageira”, acrescentou.

Mesmo assim, para o advogado, o ideal seria que o motorista tivesse acionado as autoridades policiais e informado sobre o ocorrido.

A IstoÉ entrou em contato com a 99 para saber se o motorista continua ativo na plataforma e se a empresa possui algum protocolo para esse tipo de situação, porém não obteve retorno até o momento. O texto será atualizado assim que o portal tiver a resposta.

Relembre o caso

Após ter sido levada pelo homem, a jovem foi encontrada desacordada em um campo de futebol no bairro Santo André, região noroeste de Belo Horizonte. Os moradores acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e a mulher informou aos socorristas que não se lembrava do que havia acontecido.

Depois, ela foi ao Hospital Odilon Behrens, onde realizou exames que constataram o estupro.

A Polícia Civil informou que, após análise das câmeras de segurança do local, o suspeito foi identificado e preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. No dia 31 de julho, ele teve de ser transferido para o sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça.

