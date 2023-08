Jovem espanhol Gabri Veiga troca Celta de Vigo pelo Al-Ahli

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2023 - 14:44 Compartilhe

O promissor meio-campista espanhol Gabri Veiga, de 21 anos, deixou o Celta de Vigo e assinou um contrato de três temporadas com Al-Ahli da Arábia Saudita, anunciaram os dois clubes neste sábado (26).

Nem Celta, nem Al-Ahli divulgaram o valor da transferência, que de acordo com com a imprensa espanhola foi de US$ 38 milhões (R$ 185 milhões na cotação atual.

A saída de Veiga para o futebol saudita é controversa, já que ele não teve tempo de mostrar suas qualidades em alto nível no futebol europeu.

O meia alemão Toni Kroos, do Real Madrid, tinha comentado durante a semana no Instagram que a contratação do jovem jogador era “vergonhosa”.

No Al-Ahli, Veiga será companheiro do atacante brasileiro Roberto Firmino (ex-Liverpool), do goleiro senegalês Edouard Mendy (ex-Chelsea) e do atacante argelino Riyad Mahrez (ex-Manchester City).

