Jovem escapa de golpe do falso depósito via pix e ‘comprovante’ vira piada

A nutricionista Jéssica Rodriguez, de 24 anos, quase caiu em uma tentativa de golpe neste mês, no Rio de Janeiro (RJ). Dona de uma loja virtual de roupas, criada em fevereiro, a jovem havia feito uma venda no valor de R$ 3,2 mil e aguardava o envio do comprovante de transferência do cliente para finalizar a entrega da mercadoria. As informações são do Uol.

No entanto, o golpista enviou para a empreendedora uma montagem pouco convincente de um comprovante de pagamento. A nutricionista decidiu compartilhar a história no Twitter e o caso acabou viralizando na rede social.





Cliente falou q já tinha feito o pix, pedi o comprovante, o comprovante q ele me manda 🤡🤡🤡🤡🤡 kkkkkkk rindo de nervoso pic.twitter.com/duqCyZa11b — Jéssica Rodriguez (@rodrigueznutri) May 25, 2022

“No Dia das Mães eu decidi pôr a loja em liquidação. Vendi metade do estoque, vendi bem, até que apareceu essa venda enorme, que estranhei, mas fiquei muito feliz”, contou Jéssica ao Uol. Devido ao alto valor da venda, a jovem combinou com o cliente que ele poderia fazer a transferência bancária quando os produtos fossem despachados por um motorista de aplicativo.

“Mandei foto ao vivo, vídeos, dizendo que estava mandando e o cliente me disse que assim que estivesse na metade do caminho, pagaria. Daí comecei a estranhar, pois não tinha sido isso que combinamos”, explicou a empreendedora.

Desconfiada, Jéssica decidiu entrar em contato com o motorista de aplicativo que levava a encomenda e pediu que ele só finalizasse a entrega quando ela desse um “ok”.

“Ele disse que o comprovante foi, mas quando eu abri, vi uma foto toda preta. Disse que não dava pra ver e ele me mandou de novo”, afirmou a jovem. Porém, o segundo “comprovante” enviado era na verdade um print da área de transferência de um aplicativo de instituição financeira, sem que a operação tivesse sido concluída.

No botão “Transferir”, o golpista fez uma sobreposição com o termo “ido” ao fim da palavra, para fazer a indicação “transferido”. “Eu achei engraçado por dois segundos, mas ao mesmo tempo eu tremia por dentro”, disse Jéssica ao Uol.

Logo em seguida, a empreendedora conversou com o motorista responsável pela entrega e pediu para que ele retornasse com as roupas. Depois, ela enviou uma mensagem ao golpista e bloqueou o contato.