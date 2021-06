Jovem entra em coma após uma baleia saltar em cima de seu barco na Austrália

Um jovem está em estado crítico depois que uma baleia saltou em cima do barco de pesca em que ele estava, em New South Wales, no sudoeste da Austrália, no último domingo (6). As informações são da CNN.

Nick Myhill, de 18 anos, sofreu graves ferimentos na cabeça e no pescoço e está em coma, após uma baleia ter saltado da água em cima do barco em que ele estava com seu padrasto, nomeado apenas como Matt, de 39 anos.

Seu padrasto conseguiu chamar por socorro e levar o barco, parcialmente destruído, de volta à margem, onde foram atendidos por paramédicos que fizeram atendimentos de emergência antes de transferi-los para o hospital.

O jovem chegou a ser transferido de avião para Camberra, capital da Austrália, para receber um melhor tratamento. Seu padrasto foi tratado em um hospital local e teve lacerações faciais e uma concussão.

Autoridades locais têm comunicado pescadores e outros navegantes a manterem distância das baleias durante a temporada de migração dos animais para o norte.

O superintendente Comandante da Área Marinha local, Joe McNulty, disse que “o incidente demonstra os perigos que esses mamíferos podem representar para aqueles na água. Nos últimos dias, o número de baleias migrando para o norte aumentou dramaticamente e as autoridades marítimas receberam relatos de que estão viajando mais perto da costa do que nos anos anteriores. Dada a proximidade com a costa, há potencial para alguma observação espetacular de baleias, mas encorajamos todos que desejam dar uma olhada mais de perto para manter uma distância segura”.

De acordo com um comunicado da polícia local, a baleia pode ter sido ferida no incidente. A espécie do animal não foi identificada, mas a vice-diretora e chefe de ciência e conservação da ORCA, instituição de caridade com sede no Reino Unido que protege baleias e golfinhos, Lucy Babey, disse que cerca de 40 mil jubartes frequentam as águas australianas nessa época do ano em que migram para épocas mais quentes no inverno, que baleias dessa espécie são muito acrobáticas”.

