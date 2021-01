Jovem empurrado para fora de piscina a 6 metros de altura passa por nova cirurgia em Caldas Novas

Luiz Henrique Cavalcanti Romano, de 22 anos, foi empurrado para fora de uma piscina a seis metros de altura em Caldas Novas, no sul de Goiás, na véspera de Natal no dia 24 de dezembro. Na última quarta-feira (06), ele passou por uma nova cirurgia na mandíbula.

Depois de 11 dias na UTI, Luiz recebeu alta no último domingo (03) e foi transferido para o quarto. De acordo com o médico que acompanha o caso da vítima, ele tem o quadro de saúde considerado estável. Luiz foi avaliado nesta quinta-feira (07) por um cirurgião bucomaxilofacial, responsável por procedimentos na cavidade bucal e no rosto e pode receber alta ainda hoje.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de ter empurrado a vítima foi identificado como Sérgio Reis Oliveira Júnior, de 24 anos. Ele foi ouvido no dia do acontecimento e foi liberado na sequência.

A defesa de Sérgio disse que ele vai se desculpar com a família de Luiz Henrique e que irá arcar com os custos do tratamento médico. Segundo Júnior, ele foi separar a briga em que Luiz estava envolvido e acabou por empurrar a vítima da borda da piscina.

