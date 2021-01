Jovem e tio são agredidos por torcedores do Atlético MG por andarem com camisa do Cruzeiro

Um jovem, de 17 anos, e seu tio, de 40 anos, foram agredidos por torcedores do Atlético Mineiro pelo fato do adolescente estar vestindo uma camisa do Cruzeiro.

A ocorrência aconteceu na última segunda-feira (18), em Belo Horizonte. O tio do rapaz está sob cuidados médicos no Hospital Risoleta Tolentino Neves, com suspeita de traumatismo craniano.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, um motoqueiro acionou as autoridades para verificarem a ocorrência. Ao chegarem no local, havia cerca de 10 pessoas brigando. Os suspeitos estavam armados com bastões de madeira e barras de ferro, sendo que alguns deles vestiam camisas do Atlético-MG. Ao notaram a presença dos agentes, os homens se dispersaram, correndo por vários sentidos.

De acordo com a polícia, a vítima de 40 anos estava no chão, com sangramento pelo corpo e um corte na cabeça. O jovem, por sua vez, não apresentava sinais aparentes de lesões.

O adolescente relatou aos militares que estava com o tio quando os suspeitos começaram a tirar satisfação, segundo ele, “pelo simples fato de estar com a camisa do Cruzeiro”.

Os agentes realizaram um rastreamento no local e prenderam quatro suspeitos, com idades entre 24 e 34 anos. Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil Noroeste (Deplan 4).

Veja também