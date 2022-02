Homem é suspeito de matar a ex na frente da filha em Minas Gerais

Um jovem, de 24 anos, é suspeito de assassinar a ex-mulher, Alice Moreira Santos, de 23 anos, no último domingo (13). O caso aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a filha da vítima, de oito anos, presenciou o crime.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu porque o casal mantinha um relacionamento conturbado, que acabou em outubro do ano passado. Familiares de Alice revelaram que ela foi ameaçada diversas vezes.

A Polícia Militar foi acionada assim que os vizinhos ouviram os disparos. De acordo com as testemunhas, a vítima foi surpreendida pelo criminoso, que chegou de moto até sua residência.

Após o crime, as autoridades foram até a casa do suspeito, onde encontraram os pais dele, mas sem a presença do acusado.

