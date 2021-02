Jovem é sequestrada por ex de amiga e pede socorro por mensagem

Uma jovem de 22 anos foi sequestrada pelo ex-marido de uma amiga em Itatiba, interior de São Paulo. O crime aconteceu na última quarta-feira (10) e ela conseguiu escapar depois de mandar a sua localização ao namorado. As informações são do G1.

Em conversa com o portal, a vítima, que preferiu não se identificar, contou que o homem fez uma série de ameaças. Ele foi preso em flagrante e alegou que manteve a jovem em cárcere para conseguir se aproximar da ex-mulher.

“Foi tenso. Eu entrei em desespero porque eu pedia toda hora para ele me deixa ir embora. Ele dizia que só ia deixar quando eu ajudasse ele a atrair minha amiga. Durante o dia todo eu tentei manter a calma, mas eu caí na real”, contou.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz que a sequestrou contou à polícia que havia se separado da esposa e que tinha comprado um chip de celular para mandar mensagem para a ex.

O homem se passou por outra pessoa e ofereceu um trabalho à ex, que não aceitou e passou o contato da amiga. O indiciado informou à polícia que entrou em contato e também ofereceu o suposto emprego para trabalhar em uma chácara.

Com a vítima aceitando a proposta de emprego, ele foi buscá-la em Campinas e, já em outra cidade, revelou sua identidade. Segundo o registro, o homem também disse que iria amarrar a ex-esposa em uma árvore por três dias e depois voltaria para atear fogo. Com medo, a vítima concordou em cooperar para que ele entrasse em contato com a ex.

A jovem pediu ajuda ao namorado às 20h50 e contou que havia sido sequestrada. O namorado, então, tentou acalmá-la e pediu para que enviasse o local exato onde estava, o que ajudou a polícia na identificação do endereço.

“Se ele chegasse a tirar a vida da minha amiga eu tinha a consciência que eu não ia sair viva. E quando eu chorava ele me levava para o lado de fora para mãe dele não perceber nada”, ressaltou a jovem.

Após mandar a localização ao namorado, ela conseguiu escapar e pediu ajuda aos policiais militares que faziam buscas por ela no endereço encaminhado.

Veja também