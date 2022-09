Jovem é preso após escalar edifício de 310 metros em Londres

Da Redação 05/09/2022 - 9:20 Compartilhe

O jovem Adam Lockwood, de 21 anos, foi preso após escalar o edifício The Shard, em Londres, na Inglaterra, no domingo (4). O prédio de 72 andares e 310 metros de altura abriga apartamentos, um hotel e escritórios.







Conforme a mídia local, a polícia londrina prendeu o jovem acusado de transgressão. Além dele, outros dois homens foram detidos por suspeita de causar incômodo público, já que o Serviço de Ambulâncias de Londres e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

O casal Paul Curphey e Treasaidh, que estava hospedado no 40º andar do prédio, viu o momento em que o jovem estava escalando o edifício. “O alpinista estava gritando de forma comemorativa”, disse Curphey ao jornal britânico The Guardian.

“Não pudemos deixar de incentivá-lo a completar sua missão. Ele estava sorrindo, acenando e se divertindo como nunca”, descreveu o hóspede. “Foi assustador de ver, mas seu comportamento feliz foi incrivelmente animador”, acrescentou.

Antes de ser preso, Lockwood chegou a postar nas redes sociais uma foto dele no topo do edifício.