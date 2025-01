Jovem é morto por guarda que reagiu a tentativa de assalto na Rodovia dos Imigrantes

Um jovem de 21 anos foi morto por um guarda-civil metropolitano na Rodovia dos Imigrantes na tarde de sábado, 11. Carlos Eduardo Oliveira do Nascimento era vítima de uma tentativa de assalto. Os bandidos tentavam levar a sua moto BMW. A ocorrência foi registrada na altura do km 20, na região de Diadema, na Grande São Paulo.

Segundo a prefeitura de Diadema, o GCM seguia com a sua moto pela rodovia, em deslocamento ao trabalho, quando reagiu a uma tentativa de roubo, atirando contra os assaltantes. Um dos disparou, no entanto, atingiu o rapaz que morreu no local. Como a identidade do guarda não foi revelada, a defesa não foi encontrada.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, em depoimento à polícia, o guarda-civil apresentou sua versão, afirmando que reagiu a um assalto após ouvir um estampido e o anúncio de roubo contra ele. “O agente segue como investigado e teve a sua arma de fogo apreendida”, disse a pasta.

“Infelizmente, houve troca de tiros no local e o usuário abordado na moto acabou falecendo”, disse a Ecovias, que administra a via. A Polícia Civil de Diadema está apurando as circunstâncias da ocorrência.

Por meio de nota, a Guarda Civil Municipal de Diadema disse lamentar o trágico incidente ocorrido durante uma intervenção de um de seus guardas civis que estava em trânsito, a caminho do serviço, em resposta a um assalto presenciado na Rodovia dos Imigrantes.

A corporação esclarece que está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis e que também já iniciou uma investigação interna junto à Corregedoria para analisar as circunstâncias do ocorrido.

“A corporação não medirá esforços para prestar o devido apoio à família da vítima e para assegurar que as medidas cabíveis sejam tomadas de maneira justa e célere”, disse a GCM. O agente permanece afastado das funções, enquanto as investigações estiverem ocorrendo.

Conforme a investigação, os criminosos, de 24 e 30 anos, foram presos em flagrante por tentativa de roubo e receptação de veículo. Um deles também ficou ferido, sendo socorrido, de acordo com a Ecovias.

A motocicleta que foi utilizada pelos assaltantes havia sido roubada anteriormente e foi devolvida ao proprietário.

O caso foi registrado no 3° DP de Diadema como homicídio culposo, receptação de veículo, tentativa de roubo, localização/apreensão e entrega de veículo e localização/apreensão de objeto.

No ano passado, o Estadão publicou reportagem sobre vias próximas às rodovias dos Bandeirantes e Imigrantes que têm atraído criminosos pela facilidade de evasão após o crime. Na ocasião, a Secretaria da Segurança Pública do Estado afirmou, em nota, estar empenhada no combate à criminalidade em todo o Estado e disse desenvolver constantemente políticas públicas de enfrentamento aos crimes contra a vida e mortes violentas, como os latrocínios.