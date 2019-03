Jovem é morta após registrar queixa contra o namorado em Ponta Grossa (PR)

Lidiane Oliveira, de 24 anos, foi morta a facadas por Jhonatan Campos, de 22 anos, em Ponta Grossa (PR). O caso aconteceu neste domingo (10) logo após ela registrar queixa contra o namorado. A mãe da jovem, de 60 anos, foi agredida também, mas sobreviveu e está internada em um hospital local. As informações são do jornal O Globo.

O suspeito do crime está foragido, mas policiais da 13ª Subdivisão Policial (SDP) fazem buscas na região. O delegado responsável pelo caso afirma que Lidiane já morava em Ponta Grossa, mas Jhonatan se mudou há cinco meses e começou a namorá-la depois passou a viver na mesma casa que ela e a mãe.

De acordo a polícia, o casal tinha ido a um bar no sábado (9) e, na volta, houve uma discussão motivada por ciúmes. Jhonatan teria quebrado um objeto e Lidiane saiu de casa para chamar a Polícia Militar, que registrou um boletim de ocorrência. “Uma ou duas horas depois, o rapaz conseguiu voltar e entrou pelos fundos da casa. A vítima estava no banho, foi esfaqueada e saiu pedindo socorro, mas infelizmente não resistiu”, disse o delegado.

Lidiane foi encontrada com uma perfuração no pescoço quando a PM voltou ao local. A mãe da vítima tentou ajudar a filha, mas também foi esfaqueada também no pescoço e levada ao Hospital Regional. O suspeito fugiu após o crime e está sendo procurado.