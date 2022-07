Jovem é encontrada morta em estrada de terra; namorado é o principal suspeito

A jovem Rayssa Araújo, de 18 anos, foi encontrada morta em Itabira, em Minas Gerais, na última quarta-feira (13). A suspeita é de que a vítima foi morta pelo companheiro Francisco Bezerra, de 30 anos, com quem ela teve um relacionamento durante quatro anos. As informações são do R7.

Segundo a mãe do suspeito, na última terça-feira (12), ele e Rayssa teriam levado a filha deles, de três anos, para o Pronto-Socorro Municipal de Itabira. Na ocasião, ela fez contato com Araújo para saber sobre a neta e a mesma respondeu que só aguardava os exames.

Na madrugada de quarta-feira, o irmão de Francisco afirmou que o homem tinha chegado com o carro da mãe e deixado a sobrinha no local. Na sequência, Bezerra saiu em sua moto. O irmão percebeu que o veículo estava sujo de terra e falou com a mãe, que decidiu ligar para familiares da vítima.

Uma irmã de Rayssa foi até a residência de Francisco com sua mãe e conversou com a sobrinha, que revelou que o pai teria batido na mãe com uma pedra e deixado ela no escuro. Momentos depois, policias receberam uma denúncia de um corpo abandonado em uma estrada de terra.

O corpo de Rayssa foi encontrado com sinais de violência. O pai dela esteve no local e reconheceu a filha. De acordo com o irmão de Francisco, o suspeito se entregou às autoridades.