Jovem é baleado no peito durante tiroteio na Região Metropolitana do Rio

Rio – Um jovem, identificado como João Pedro Carvalho e Silva, de 18 anos, foi baleado no peito durante um tiroteio em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na noite desta sexta-feira.

De acordo com a Polícia Militar, agentes têm feito incursões diárias no bairro para remover barricadas montadas por criminosos. Porém, no momento em que João foi atingido, equipes não atuavam na localidade. Portanto, não são conhecidas as circunstâncias do tiroteio.

A polícia informou ainda que a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde se encontra internada no CTI da unidade em estado estável.