Jovem é baleado durante velório em Volta Redonda

Na última segunda-feira (09), Jonathan Fabiano Augusto de Almeida, de 20 anos, morreu após ser baleado durante um velório em Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro.

Jonathan acompanhava o velório de Juan Pinheiro Barcello Orgal Ribeiro, morto no último domingo (08). Segundo testemunhas, amigos de Juan realizavam uma homenagem ao homem assassinado quando um ocupante de um carro desceu atirando contra um grupo de pessoas.

Segundo a Polícia Militar, Jonathan Fabiano chegou a ser socorrido e levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre suspeitos e a motivação do crime. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa).

Em entrevista ao UOL, Esthefany Dornelas, amiga de Jonathan, falou que o rapaz era uma pessoa tranquila. “Eu o conhecia há uns cinco anos. Ele era um menino muito bom, fazia qualquer coisa para ajudar os amigos e qualquer um, não tinha envolvimento com nada. Ele não tinha desavenças com ninguém, era muito tranquilo”, disse a estudante.

Edezio Ramos, advogado responsável pelo caso, disse ao UOL que a polícia trabalha com a possibilidade de um crime passional. “Dois indivíduos durante o velório efetuaram diversos disparos. Nesse momento, os agentes estão vasculhando a cidade e colhendo informações a respeito desse segundo crime. Eles foram de cara limpa realizar o homicídio, então a gente está com bastante informação a respeito disso e acredito que nas próximas horas vamos conseguir identificar a autoria. Desde ontem estamos colhendo alguns depoimentos. A família está muito abalada com o acontecimento, mas hoje eles serão ouvidos”. Nós temos algumas linhas de investigação, entre elas a de crime passional”, contou o profissional.

Veja também