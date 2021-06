Jovem é baleada na cabeça e no ombro após discussão com o namorado

Thaís Álvaro Santos do Nascimento, de 22 anos, foi baleada na cabeça e no ombro após discutir com o namorado no baile da comunidade Vila Ruth, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Segundo o G1, a jovem está internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. De acordo com uma testemunha, o crime pode ter acontecido por ciúmes.

“Ela estava numa festa, né? Ela teve um desentendimento lá com um suposto namorado, por questão de ciúmes. Ele estava armado não sei por qual motivo. E um desses disparos aí pegou na cabeça dela. E agora é só torcer para que não venha a ter sequela, nada disso”, contou a testemunha.

A tentativa de homicídio aconteceu na madrugada do último domingo (06), quando a vítima teria jogado um copo de cerveja no namorado, identificado como Michael. O acusado teria reagido atirando para o alto. A jovem teria tentado tirar a arma dele e acabou atingida por dois tiros.

Inicialmente, Thaís foi socorrida em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Vilar dos Teles, mas depois foi transferida para o hospital. Durante o trajeto, ela sofreu duas paradas cardíacas.

Familiares da vítima afirmaram na última segunda-feira (07) que Thaís passou por uma cirurgia, que foi bem sucedida, apesar de ela ter perdido muito sangue e massa encefálica. Os parentes não sabem se a jovem ficará com alguma sequela.

A 64ª DP (São João de Meriti) está investigando a tentativa de feminicídio.

