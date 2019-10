Jovem do Flamengo é convocado para disputar Mundial Sub-17 com a Seleção

Rio – O Flamengo terá mais um representante mo Mundial Sub-17. O zagueiro Gabriel Noga foi convocado para representar a seleção brasileira. Ele será o substituto de Paulo Eduardo, atleta do Cruzeiro que se lesionou.

Na última terça-feira, o atacante Lázaro, do Flamengo, foi convocado pelo técnico Guilherme Dalla Déa para integrar a seleção brasileira na vada de Juan, do São Paulo, que foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita.

Além deles, Daniel Cabral e Reinier foram chamados, mas o segundo por fazer parte do elenco profissional do Flamengo acabou sendo liberado.