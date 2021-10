Jovem diz que namorado a traiu com sua mãe enquanto ela dava à luz no hospital

Uma jovem de 21 anos, de Leamington Spa, a cerca de 150 km de Londres, na Inglaterra, viralizou no TikTok ao contar que seu ex-namorado a traiu com sua mãe, enquanto ela estava no hospital dando à luz ao bebê dos dois. Alyssa-Mae Harrison conta que ela e o ex estavam juntos há sete anos quando ela a traiu com sua mãe, há três anos. As informações são do site britânico Mirror.

“O início do meu relacionamento com Ryan foi incrível. Ele era romântico e não suportávamos ficar separados. Mas, então, ficou tóxico. Ele me traiu várias vezes, mas eu continuei perdoando-o e acreditando que ele mudaria. Ele costumava chorar e me implorar para ficar. Tive pena dele. Mas em fevereiro de 2018, fui levada às pressas para o hospital com fortes contrações. Liguei para Ryan e ele não atendeu nas primeiras vezes até que finalmente eu consegui. Ele me disse que algo tinha acontecido e, por isso, ele não iria chegar a tempo. Ele veio mais tarde naquela noite para visitar a mim e ao bebê no hospital e agiu bem. Não notei nada de estranho naquele momento. Voltamos para casa e vivemos uma vida normal por um tempo”, começa o relato da jovem.

Ela continua: “Só descobri dois anos depois. Meus vizinhos me mostraram imagens da câmera de monitoramento que mostram minha mãe entrando e saindo constantemente de minha casa quando eu não estava, o que me deixou desconfiada. Encontrei, então, mensagens dos dois, com fotos de nudes e detalhes e datas dos incidentes, inclusive do parto. Eu o confrontei e ele confessou. Eu me senti com o coração partido, traído, um fracasso. Eu me culpei por meses”, conta Alyssa-Mae.

Ela conta que teve coragem de cortar relações com sua mãe e com Ryan em novembro de 2020, imediatamente após ter descoberto a suposta traição. “Assim que descobri, empacotei asa coisas de Ryan e joguei na varanda e disse a ele para ir embora”, conta.

Alyssa-Mae já seguiu sua vida e está grávida novamente, de um outro relacionamento. Ao Mirror, a mãe da jovem disse que a filha se tornou uma mentirosa compulsiva, e negou a história. O ex-namorado dela também foi procurado, mas não comentou o assunto.

