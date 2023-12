Jovem desaparecido por seis anos volta ao Reino Unido em busca de ‘futuro’ melhor

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/12/2023 - 9:16 Para compartilhar:

O adolescente britânico que desapareceu há seis anos na Espanha e foi encontrado na França há uma semana explicou, em uma entrevista publicada nesta sexta-feira (22), que decidiu abandonar sua mãe e voltar para seu país, porque queria um “futuro” melhor e admitiu ter inventado uma parte de sua história.

Alex Batty, de 17 anos, desapareceu enquanto estava na Espanha com a mãe – que não era sua tutora legal – e com seu avô em outubro de 2017. Foi localizado em uma estrada no sul de França há uma semana.

Ele passou seis anos levando uma vida itinerante com a mãe e o avô, dentro de uma comunidade espiritual.

“Percebi que não era uma boa maneira de viver para o meu futuro”, disse ao jornal “Sun” o adolescente, que está novamente sob a tutela legal de sua avó materna em Oldham, norte de Inglaterra.

“Ir de um lado para o outro. Sem amigos, sem vida social. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e não estudar. Essa é a vida que imaginei que levaria se tivesse ficado com minha mãe”, afirmou.

Batty foi encontrado andando em uma estrada perto de Toulouse por um entregador no início deste mês. O adolescente disse aos investigadores franceses que viveu em uma “comunidade espiritual” e nunca permaneceu mais do que vários meses no mesmo lugar.

“Ela é uma ótima pessoa e eu a amo, mas ela não é uma ótima mãe”, disse Batty ao jornal, ao se referir a sua mãe, Melanie Batty.

Sua mãe tem posições “antigoverno e antivacinas” e não queria “se tornar escrava do sistema”, acrescentou.

Ele decidiu ir embora uma noite depois de uma briga com ela. O jovem admitiu que inventou que estava caminhando há quatro dias nas montanhas quando foi encontrado. Na verdade, percorreu cerca de 30 quilômetros.

“Menti para tentar proteger minha mãe e meu avô”, alegou o adolescente, que quer se tornar engenheiro de computação.

pdh/jm/meb/es/tt/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias