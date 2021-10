Jovem desaparecida é encontrada morta e concretada em parede no litoral de SP

A jovem Joice Maria da Glória Rodrigues, de 25 anos, que estava desaparecida desde o último dia 27, foi encontrada morta e concretada em uma parede em São Vicente, no litoral de São Paulo, nesta terça-feira (5). As informações são do g1.

O corpo da vítima foi encontrado em um imóvel em construção, em uma parede embaixo de uma escada. A última notícia que a família havia tido de Joice foi quando ela foi visitar o avô, no dia 27, e teria ligado para o marido de um ponto de ônibus.

“A última vez que entrou em contato com o esposo foi de noite, ela disse que estava no ponto para pegar a condução e ir para casa. Ele ficou esperando ela, mas o tempo foi passando e ela não apareceu”, disse a irmã da jovem, Maria da Glória Rodrigues, em entrevista ao g1.

Um homem foi preso e outro suspeito foi ouvido por equipes da Delegacia de Homicídios de Santos.

