Jovem de Bangladesh é encontrado decapitado na Itália

TURIM, 10 JUN (ANSA) – O corpo de um jovem de 25 anos, originário de Bangladesh, foi encontrado decapitado em um apartamento em Turim, na Itália, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira (9).

Mohamed Ibrahim foi assassinado durante a noite da última terça-feira (8) em seu alojamento, em Corso Francia. Seu corpo foi localizado por seu colega de quarto e compatriota, também chamado Mohamed, assim que ele voltou do trabalho.

O rapaz estava acompanhado de outro amigo e acionou a polícia logo depois de ter encontrado a vítima. Segundo a polícia italiana, várias pessoas já prestaram depoimento na delegacia da região.

As autoridades investigam o caso e, de acordo com relatos, o autor do crime bateu com força no pescoço de Ibrahim, decapitando-o. “Eu o via de vez em quando porque moro bem na frente da janela dele. Ele nunca criou problemas, com ele nunca houve discussões ou brigas”, afirmou um de seus vizinhos.

O jovem decapitado trabalhava como lavador de pratos na pizzaria “Donna Margherita”, em Collegno, no interior de Turim, junto com seu colega de quarto, há três anos. Ontem, no entanto, Ibrahim estava de folga. Ele deixa sua esposa, que está grávida do primeiro filho do casal e mora em Bangladesh.

Os investigadores italianos estão analisando as câmeras de segurança da área para verificar a possível presença de algum suspeito perto do prédio. Até o momento, porém, não há detalhes sobre o criminoso. (ANSA)

