Jovem de 22 anos doa dinheiro arrecadado em venda de Lamborghini de papelão para hospital de crianças com câncer

O youtuber David Jones, 22, é apaixonado por carros esportivos e, depois realizar o sonho de dar uma volta em um Lamborghini Aventador, decidiu criar uma réplica de papelão na Nova Zelândia. As informações são do IG.

Como não tinha dinheiro para comprar um carro de verdade, Jones fez seu próprio Aventador. O projeto ganhou o nome de “Cardborghini Aventapoor” e surgiu depois de uma miniatura de papel encontrada na internet. O jovem pegou essa réplica e fez um modelo cinco vezes maior, com 3,78 m de comprimento e 1,65 m de largura. O trabalho para montar durou duas semanas e meia para ser concluído, uma semana foi só para a confecção do carro.

Depois de construído, Jones decidiu leiloar o carro e doar os 10 mil dólares, equivalente a 55 mil de reais, para o hospital ‘Starship Children’s Hospital’, que cuidou dele aos 14 anos quando foi identificado com câncer. Ele confessou que esperava arrecadar no máximo 50 dólares (270 reais) com o leilão, mas foi surpreendido.

“A equipe do hospital foi muito legal e realmente cuidou de mim, então, quando decidi o que fazer, não pensei em nenhuma outra instituição de caridade”, contou.

