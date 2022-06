Jovem de 18 anos é presa por integrar quadrilha que invade e rouba prédios de luxo em SP

Camile Sales da Silva, de 18 anos, conhecida como “princesinha do crime”, foi presa e confessou à polícia que integrava uma quadrilha que invadia e roubava prédios de luxo na capital paulista. As informações são do R7.

Conforme as investigações, outros dois homens e uma outra mulher também fazem parte da quadrilha. Camile era a primeira a entrar nos prédios porque tinha mais facilidade de passar pelos porteiros e seguranças.





Uma câmera de segurança registrou Camile fingindo estar no celular enquanto passava por uma guarita.

Ainda segundo as investigações, a quadrilha possuía acesso aos cadastros dos moradores por meio de um site. Depois disso, escolhia a vítima e a monitorava.

Camile foi detida no bairro do Morumbi (SP) e confessou o crime durante depoimento. Ela informou aos agentes que tentou sair da quadrilha, mas recebeu ameaças.

Até o momento, ela responde por sete inquéritos. Porém, esse número pode aumentar, já que a polícia acredita que a jovem participou de pelo menos 30 crimes.

Além de Camile, outros três integrantes da quadrilha foram presos. A polícia também investiga a possível participação de agentes nesse esquema.