Jovem estreia CNH batendo em carro da PM no interior de SP

Uma jovem de 18 anos, que não teve a identidade revelada, capotou o carro após bater em uma viatura da Polícia Militar em Franca, no interior de SP. De acordo com a PM, ela alega que pisou no acelerador ao invés do freio e que este era o primeiro dia dela com a CNH. As informações são do UOL.

O acidente ocorreu em um cruzamento da cidade. Dois policiais estavam na viatura no momento da colisão. O carro chegou a ser arrastado por alguns metros e tombou. “Ela estava no sentido universidade e imaginou que a viatura fosse parar. A princípio, ela disse que teria se confundido com os pedais e, ao invés de pisar no freio, acelerou”, disse o tenente Luciano Pereira.

Segundo o tenente, a jovem disse que foi a primeira vez dela dirigindo um carro sozinha. Um boletim de ocorrência foi elaborado e haverá investigação, em sindicância, pois a viatura de polícia é patrimônio do Estado.

