Jovem de 17 anos é preso por ciberataque contra a rede de transportes de Londres

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/09/2024 - 11:55 Para compartilhar:

A polícia britânica prendeu um jovem de 17 anos por suspeita de envolvimento em um “incidente de cibersegurança” que afetou a operadora de transportes de Londres (TfL) no início do mês, anunciou nesta quinta-feira (12) a National Crime Agency (Agência Nacional de Crimes do Reino Unido – NCA)

O adolescente foi detido em 5 de setembro em Walsall, centro de Inglaterra, “por supostos crimes (…) relacionados ao ataque contra a TfL em 1º de setembro”, afirmou a agência em um comunicado.

A TfL afirmou que este “incidente” permitiu o acesso a dados pessoais de clientes, “em particular nomes e dados de contato” e, potencialmente, dados bancários “de um número limitado de clientes”.

A empresa, que transporta diariamente 3,5 milhões de passageiros no metrô de Londres, informou que adotou “medidas adicionais para melhorar a segurança” do seu sistema.

Acrescentou que não prevê “impactos significativos” em suas viagens.

har/phz/jm/js/an/jc/aa