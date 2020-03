Jovem dá à luz durante bloco em SP

Uma jovem de 17 anos deu à luz no último domingo (1) durante o bloco de pós-carnaval do KondZilla na Barra Funda em São Paulo (SP). As informações são do G1.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a adolescente estava grávida de sete meses e foi socorrida pelas equipes médicas que faziam atendimento para os foliões. O parto foi feito dentro da ambulância e depois os dois foram encaminhados para um hospital municipal. Mãe e filho passam bem.