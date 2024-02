Jovem considerado morto aparece vivo meses depois nos EUA

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/02/2024 - 9:35 Para compartilhar:

Considerado morto, um jovem de 23 anos surgiu vivo meses depois nos Estados Unidos. Essa é a história de Tyler Chase.

Seu óbito foi declarado por um médico legista do condado de Multnomah, em 11 de setembro de 2023, que alegou overdose de drogas. No entanto, apenas no dia 18 de dezembro, o condado admitiu o erro e contatou sua família.

E onde estava Chase? Ele se tratava de seus vícios em drogas e se instalou em uma moradia temporária em Portland, Oregon. A imprensa dos Estados Unidos relata que ele também não tinha contato com a família há anos.

No entanto, o jovem foi saber que estava “morto” apenas em dezembro, depois que seus benefícios de assistência alimentar aprovados em outubro ficaram inativos.

“Eles me pediram para entrar no meu Seguro Social e tudo mais, e eles disseram, ‘tudo bem, veremos se podemos ajudá-lo a consertar isso’”, disse Chase em entrevista à KPTV.

“E então, de repente, eles começaram a me interrogar e disseram, ‘oh, podemos ver sua identidade?’ Então eu dei a eles e eles pareciam tão confusos quanto eu e disseram: ‘bem aqui diz que você está morto’”.

Enquanto isso, sua família já havia recebido um certidão de óbito e uma urna de cinzas de outra pessoa. A família do jovem se recusou a ver o corpo antes de ele ser cremado.

Autoridades do condado Multnomah informaram que um homem encontrado morto em Portland carregava sua carteira de identidade, que acredita ter sido roubada dele no centro de recuperação onde Chase mora.

Com informações de New York Post e KPTV (Fox)*

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias