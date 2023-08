Jovem concebida por esperma doado descobre que tem 65 irmãos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 02/08/2023 - 23:05 Compartilhe

Uma mulher dos EUA que foi concebida por meio de doação de esperma recentemente fez um teste de DNA e descobriu que ela tem 65 irmãos e irmãs em toda a América do Norte. Brenna Siperko, uma jovem de 20, sabia durante a maior parte de sua vida que foi concebida através de doação de esperma, mas só recentemente descobriu quantos irmãos ela tem por meio da doação de seu pai biológico.

Em janeiro de 2022, Siperko fez um teste de DNA e descobriu que tinha 13 irmãos. Depois que ela os descobriu, eles a conectaram a ainda mais pessoas que foram concebidas com o mesmo pai. Até agora, a jovem descobriu que tem 65 meio-irmãos.

Ela disse ao USA Today que esperava pelo menos alguns membros não descobertos de sua família, dizendo: “Eu sempre pensei que provavelmente tinha irmãos em algum lugar, ou pelo menos um casal desde que vim de um doador. Fiz meu teste e descobri.”

A descoberta de dezenas de parentes consanguíneos foi “emocionante” para Siperko, que cresceu em uma casa como filha única durante grande parte de sua vida com sua mãe e seu padrasto. Eventualmente, seus pais tiveram um filho, mas essa era a extensão de sua família até que ela fez o teste de DNA quando jovem.

Ela conheceu vários de seus meio-irmãos recém-descobertos, descobrindo que eles não apenas compartilham um pai biológico, mas que muitos deles têm a mesma idade e compartilham interesses semelhantes.

Ela afirmou: “Encontrei pessoas da minha idade. Foi muito emocionante porque encontrei pessoas com interesses em comum das quais pude me aproximar. Eles são realmente fáceis de conversar.”

Siperko descreveu sua nova rede familiar, com a qual ela agora se envolve em um bate-papo em grupo familiar, como um grupo de suporte integrado.

Ela disse ao canal que sempre que tiver um problema ou estiver animada para compartilhar algo, enviará uma mensagem de texto ao grupo e eles darão feedback.

A jovem revelou que conheceu pelo menos seis meio-irmãos que moram em sua cidade, observando que há mais deles em seu estado natal do que em qualquer outro lugar do país.

Seus outros irmãos doadores de esperma estão espalhados pela América do Norte, com alguns morando no Canadá, Texas, Nova York, Flórida, Michigan, Nova Jersey e Califórnia.

Ela também comentou que vê muitas semelhanças físicas entre ela e seus irmãos recém-descobertos.

Siperko afirmou: “Muitos dos nossos olhos são os mesmos. É como olhos mais escuros, mais amendoados… Se você apenas colocar fotos lado a lado, você pode definitivamente ver a semelhança, meio que no formato do rosto, nas sobrancelhas, às vezes no nariz.” A jovem acrescentou: “É estranho me ver em outras pessoas que não conheço a vida inteira”.

Embora Siperko esteja animada para conhecer sua família, tem havido controvérsia em torno dos doadores de esperma e das famílias enormes que podem vir de suas doações.

A cofundadora e diretora do Donor Sibling Registry, Wendy Kramer, que ajudou a conectar Shiperko com 38 de seus meio-irmãos, mencionou a falta de regulamentação para a doação de esperma. Especificamente, ela alegou que a clínica envolvida na prática não possui “registros precisos das crianças nascidas”.

Ela disse ao USA Today que é irresponsável para esta indústria criar tantas famílias de meio-irmãos sem manter os registros médicos de cada membro. Além disso, Kramer argumentou que as clínicas precisam limitar o número de filhos de cada doador.

O defensor dos doadores declarou: “Trata-se apenas de um lucro para a venda de esperma sem pensar nos seres humanos que estão ajudando a criar”.





Kramer também falou sobre sua própria experiência de ter um filho por meio de doação de esperma, afirmando: “Eu usei o California Cryobank e meu filho tem meio-irmãos de costa a costa, de cima a baixo, até mesmo em Porto Rico. Você nunca sabe onde seus meio-irmãos podem estar.

