Jovem compra roupa em loja e descobre que ela veio da Shein

A jovem Raphaela Leal viralizou no Tik Tok com um vídeo contando que comprou um conjunto em uma loja de roupas renomada na cidade de Itapema, litoral de Santa Catarina, que na verdade era da Shein.

“Comprei um conjunto aqui em uma loja de Itapema, renomada. Fui olhar a etiqueta, tipo: ‘gostei, vou comprar mais nessa loja’ e a etiqueta é de onde? Da Shein”, contou no vídeo que já tem mais de 100 mil curtidas.

Raphaela explicou que pagou R$ 469,90 no conjunto que custa R$215,95 no site do e-commerce chinês. Ela descobriu a origem do produto após ler o QR Code que estava na etiqueta da roupa com o celular.

Dias depois ela gravou um vídeo voltando na loja para devolver a roupa. No post ela afirmou que a loja reembolsou o valor gasto. “Agora compro na Shein”, disse.

