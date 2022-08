Jovem comparado a Haaland é anunciado pelo RB Leipzig

Da Redação 09/08/2022 - 10:34 Compartilhe

Considerado um dos jovens mais promissores do futebol europeu e comparado ao norueguês Erling Haaland, o atacante Benjamin Šeško, de 19 anos, foi anunciado como jogador do RB Leipzig. O esloveno assinou contrato com o clube alemão até 2028.

Apesar de ter sido anunciado como novo reforço, o jogador só se apresentará ao RB Leipzig em julho de 2023. Até lá, Šeško deve permanecer no RB Salbzurg, que pertence ao mesmo conglomerado de clubes.

“Estou muito feliz de poder dar o próximo passo na carreira no RB Leipzig em 2023. É um dos melhores clubes da Alemanha e está gradualmente se estabelecendo entre os melhores times da Europa. Ouvi tanto sobre mim nas últimas semanas, muita coisa não corresponde à realidade”, disse Benjamin.

Segundo a imprensa alemã, a negociação pelo atacante gira em torno de € 24 milhões (R$ 125,7 milhões). O RB Leipzig, contudo, não divulgou os valores oficiais.

“Benjamin Sesko é um dos melhores jovens talentos da Europa e tem enorme potencial para se tornar um dos melhores no geral. Ele oferece muito ao jogo, é extremamente rápido, salta muito e vai bem no jogo aéreo. Ele tem olho vivo para fazer gols”, declarou Christopher Vivell, diretor técnico do RB Leipzig.