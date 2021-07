Jovem Coco Gauff lidera equipe de tênis dos EUA nos Jogos de Tóquio

A promissora Coco Gauff, de 17 anos, que nesta quinta-feira (1) passou à terceira rodada em Wimbledon, lidera a renovada equipe de tênis dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A delegação olímpica, formada por 12 jogadores, não contará com nenhuma das irmãs Williams – Serena e Venus – pela primeira vez em mais de 20 anos.

Junto com Gauff vão competir Jennifer Brady, vice-campeã do último Aberto da Austrália, Jessica Pegula e Alison Riske na categoria individual feminina.

Gauff disputará também as duplas femininas com Nicole Melichar, enquanto Pegula fará parceria com Bethanie Mattek-Sands.

Os tenistas que vão disputar o torneio individual masculino serão Tommy Paul, Frances Tiafoe, Tennys Sandgren e Marcos Giron. Nas duplas, Tiafoe jogará com Rajeev Ram e Sandgren com Austin Krajicek.

As equipes de duplas mistas serão nomeadas mais adiante a partir do mesmo grupo de jogadores.

O anúncio da lista coincidiu com a vitória, nesta quinta-feira, de Gauff sobre Elena Vesnina em Wimbledon.

Após seu confronto na primeira rodada, Gauff tinha declarado sua disponibilidade para disputar os Jogos, apesar das restrições impostas aos desportistas por causa da pandemia.

“Esse era um dos objetivos deste ano, me classificar para a equipe. Sendo assim, sim, a decisão foi jogar sempre que pudesse entrar na equipe”, disse Gauff.

Na véspera do início do Grand Slam londrino, Serena Williams anunciou que não competirá em Tóquio.

A superestrela americana não deu detalhes da sua decisão, mas a proibição de torcedores estrangeiros e familiares irem aos Jogos a teria separado da sua filha, a pequena Alexis Olympia.

Os Estados Unidos conquistaram 39 medalhas, 21 delas de ouro, com o tênis olímpico. Venus e Serena Williams conquistaram quatro medalhas de ouro cada uma desde que estrearam nos Jogos em Sydney-2000.

