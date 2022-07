Jovem cai no trilho do metrô de Londres e sofre diversas queimaduras antes de ser salva

Uma jovem de 21 anos, identificada como Tegan Badham, caiu nos trilhos do metrô de Londres, sofreu ferimentos, mas escapou de mais problemas por suas botas no último domingo (10). As informações são do tablóide The Sun.

Ao cair nos trilhos da estação King’s Cross, que estavam energizados, Tegan sofreu queimaduras nas costas, nas pernas e nos braços. Sua bota, com solado grosso de borracha, entrou em contato com o metal e atuou como isolamento, evitando uma tragédia maior.

“Eu estava agonizando, eu podia sentir o cheiro da minha própria carne queimando e meu vestido novo encolheu com a eletricidade. Até minhas extensões de cabelo fritaram”, disse Badham ao jornal.

A jovem galesa ainda revelou que um rapaz a puxou logo depois e a salvou pouco antes da chegada do trem na plataforma da estação.

“Tudo aconteceu tão rápido, mas um homem agarrou meus braços e me puxou para cima. Eu só tenho que encontrá-lo, ele salvou a minha vida. Fiquei chocada demais para agradecê-lo e ele estava pegando o trem que entrou na estação. Tive muita sorte que ele tenha corajosamente estendido a mão para mim, sem ele eu estaria morta agora”, completou.