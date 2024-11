Jovem brasileiro desaparece e sua mãe faz apelo em TV na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/11/2024 - 15:02 Para compartilhar:

PALERMO, 15 NOV (ANSA) – Um jovem brasileiro de 32 anos está desaparecido em Palermo, no sul da Itália, desde o último dia 28 de outubro, revelou sua mãe em um programa de TV no país europeu, nesta sexta-feira (15), ao lançar um apelo para encontrá-lo.

Em declaração ao programa “Chi l’ha vista?”, transmitido na emissora Rai3, a mulher, cuja identidade não foi divulgada, contou que seu filho Fernando Henrique é técnico de informática e morava há anos em Dublin, na Irlanda. No entanto, ele disse que teria que viajar a trabalho e passaria por Jerusalém, em Israel, Washington, nos Estados Unidos, e depois Palermo, na Itália.

O último contato com o brasileiro foi feito por e-mail em 28 de outubro, logo quando ele chegou no território italiano. Desde então, ela não teve mais notícias do filho. “O celular dele está desligado. Ele está com os documentos. Ele só fala português e inglês, mas não italiano. Ele usa óculos como na foto”, detalhou.

Durante o programa, a mulher especificou que, “através de seus movimentos, cheguei ao B&B em Palermo, perto da estação central, onde ele se hospedou”. “Fica na Piazza Giulio Cesare, mas não consegui obter nenhuma outra informação”.

Segundo a mãe, na última mensagem trocada entre os dois, Henrique fala sobre perigos globais iminentes e aconselha a mãe a se mudar da cidade para o campo, por segurança. Ele então pediu à mulher que não o procure e conclui escrevendo que a ama.

“Meu filho não está passando por um bom período e precisa de atenção médica. Por favor, cuide dele se você o reconhecer e avise o programa ou a polícia”, concluiu ela.

O pai do rapaz, por sua vez, disse que não sabe “a quem recorrer”. “Moro no Brasil, estou muito longe do último lugar onde meu filho esteve. Peço a colaboração de todos e agradeço à televisão italiana do fundo do meu coração”.

A polícia italiana foi acionada e iniciou buscas na região, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro do jovem brasileiro. (ANSA).