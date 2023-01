Jovem atriz Lorena Queiroz curte férias em cruzeiro da Disney

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 9:03 Compartilhe

As férias sempre foram motivo de alegria para Lorena Queiroz. Mas, melhor ainda, quando este momento chega acompanhado da viagem dos sonhos. Fã declarada dos personagens da Disney, a atriz embarcou no Disney Fantasy, um dos cinco navios da frota da Disney Cruise Line, e mal conseguiu conter a emoção ao viver toda magia e diversão em alto-mar.





“Amei tudo isso! Sempre tive muita vontade de viver essa experiência e pirei quando recebi o convite! Esse lugar é mágico! Para mim foi maravilhoso encontrar todos os personagens que eu amo e poder tirar foto com eles”, conta ela, que viajou na companhia da mãe, Gabi Queiroz, do seu irmão, Enrico e da avó Adriana Queiroz.

Partindo de Porto Canaveral, que fica a 50 minutos de Orlando, a viagem tem duração de sete noites, nas quais Lorena já presenciou jantares temáticos, festas animadas, além de assistir diversos musicais no estilo Broadway.

“A comida é incrível e os restaurantes tem todo tipo de variedade, tanto para adultos, quanto para crianças. Os jantares ainda são acompanhados por vários personagens… Todo dia tem um! É muito legal”, detalha. Com a família, ela ainda fez paradas em Virgin Gorda Island, no Caribe. “Férias dos sonhos”, define.





Durante um dia inteiro, a jovem estrela vive experiências do Pixar Day at Sea – tema especial dessa viagem, um momento no qual as famílias podem brincar, dançar e cantar com o personagens favoritos da Pixar. Entre os eleitos por Lorena, está o gigante Sullivan, de Monstros S.A.. “Um fofo, que delícia de abraço”, brincou a atriz, que ainda realizou o sonho de tirar sua primeira foto com os anfitriões, capitã Minnie e capitão Mickey.

